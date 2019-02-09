طريقة التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور بالسجل المدني أو رقم الهوية تسجيل المستجدين

نعرض طريقة التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور برقم الهوية أو بالسجل المدني بهدف تسجيل ولي الأمر في موقع نور برقم الهوية أو بيانات السجل، كي يتمكن من تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1440-1441، وفق مواعيد التسجيل للطلاب الجدد المنشورة من خلال الخطة الزمنية لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية .

توضيح طريقة التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور بالسجل المدني سنوضحها بالشرح المبني على نشر صور إتمام خطوات تسجيل طالب جديد على موقع نور التعليمي، وهو الشاغل الأهم لعديد من المواطنين والمقيمين خلال هذه الأيام مع بدء تقديم الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي وكذلك تقديم رياض الأطفال سواء للمؤسسات الأهلية أو الحكومية العامة .

شرح طريقة التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور بالسجل المدني

شرح طريقة التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور بالسجل المدني نقدمها عبر المرفقات أدناة والتي تتم في مجموعة من الخطوات أهمها رابط تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر، أو التعرف على كيفية تسجيل ولي الأمر في موقع نور، وذلك للتمكن من البدء في تسجيل الطلاب الجدد لمن أتم 6 سنوات أو من يخضع للاستثناءات للالتحاق بالعام الدراسي 1440-1441.

شرح دخول موقع نور

كيفية الستجيل طالب مستجد بنظام نور

طريقة التسجيل في نظام نور

الخطة الزمنية ورابط دخول موقع نور

نظام نور…تعرف على رابط تسجيل الطلاب الجدد وطريقة التسجيل للصف الأول الابتدائي

بدء من الثلاثاء 4-6-1439 بدء تسجيل الطلاب المستجدين على موقع نور المركزي، في مرحلة التعليم العام، والخطة الزمنية المرفقة على الرابط أدناة حددت مواعيد بدء تسجيل الطلاب غير السعوديين ومن لهم معاملة خاصة، وأبناء الموظفين غير السعوديين بالقطاع الحكومي وأيضا في القطاع الخاص .

تسجيل دخول موقع نور بالسجل المدني

تنتهي فترة التسجيل وفق فترات الخطة الزمنية يوم 22-1-1440، ويمكن تسجيل الدخول إلى موقع نور الآن وإدخال البيانات المطلوبة وتوفير الوثائق التي سيتطلبها التقديم لاستكمال ملف الطالب .

تحديث : تستمر عملية تسجيل الطلاب من خلال رابط نظام نور اولياء الامور للطلاب المستجدين في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وفق ما نشر في الخطة الزمنية لعملية تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي.

تحديث : وفق الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين سواء في الصف الأولي الابتدائي، أو تسجيل الروضات الحكومية، التفاصيل والتوضيحات المطلوبة مبينة بالصور، بجانب الرابط إلى الخطة الزمنية لتسجيل أولي ابتدائي 1440.

تحديث : انطلاق مرحلة جديدة من تسجيل الطلاب الجدد في موقع نور بالصف الأول الابتدائي لمدارس التعليم العام، حيث يتم تسجيل الطلاب من هم لأباء غير سعوديين يعملون بالقطاع الخاص، والتفاصيل بالخطة الزمنية.