تسجيل نظام نور للمستجدين : رابط دخول موقع نور لتسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول ابتدائي

فتح موقع نور رابط تسجيل نظام نرو للمستجدين من حساب ولي الأمر للعام 1440-1441، وعبر الخدمات الإلكترونية التربوية على رابط دخول موقع نور لتسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول ابتدائي تم شرح مجموعة من الخطوات المصورة لكيفية الدخول من حساب ولي الأمر وتفعيل كلمة الدخول وتسجيل طالب جديد في المرحلة الابتدائية وهو ما سنعمل على شرحة عبر الصور المرفقة لتسهيل عملية إضافة طالب على خدمات نور التعليمي.

انتشر خلال الساعات الماضية العديد من التساؤلات حول كيفية تسجيل الطلاب المستجدين في موقع نور من خلال حساب أولياء الأمور، وتم نشر العديد من التوضيحات من إدارات التعليمي والجهات المختصة، لتوضيح كيفية تسجيل ولي أمر جديد في موقع نور، إن لم يكن هناك حساب مسجل من قبل، ثم تم استعراض خطوات تسجيل نظام نور للمستجدين من الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441-1440 .

شرح تسجيل نظام نور للمستجدين 1440

يوم الأحد الموافق 6 يناير 2019، 30 ربيع آخر 1440، فتح نظام نور رابط تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي 1440، وفق شريحة العمر الموضحة ضمن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي المقبل، والتي تتيح للطلاب السعوديين بدء التسجيل في مدارس التعليم العام بالصف الأول ابتدائي.

طريقة التسجيل في نظام نور وإنشاء حساب جديد لولي الأمر سنرفق لكم رابطه بعد قليل مدعوما بالصور والشرح التوضيح لكيفية إتمام الخطوات على رابط نظام نور، حيث يتم الدخول إلى الموقع ببيانات سجل ولي الأمر المدني، والذي يتيح له اقتراح اسم المستخدم كما سنوضح لكم بالشرح.

نظام نور للمستجدين برقم الهوية والأوراق المطلوبة

وزارة التعليم قدمت خدماتها الإلكترونية لأولياء الأمور على رابط تسجيل دخول موقع نور المركزي وتم نشر مجموعة من تعليمات التي تخص تسجيل نظام نور للمستجدين 1440 ومنها الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف الطالب مثل، شهادة الميلاد أو صورة منها، كرت العائلة وصورة منه، شهادة التطعيم و صوره منها، صورة للطلاب وملف علاقي بخلاف تحديد الأعمار والفئات المتاح له التسجيل بالمرحلة الابتدائية .

تحديث : تتواصل عملية تسجيل الطلاب الجديد وتسجيل الروضات الحكومية على رابط نظام نور، عبر الدخول من حساب ولي الأمر وتحديث البيانات أو فتح حساب جديد، ومرفق بعالية التفاصيل حول التسجيل في الروضة الحكومية والصف الأولي الابتدائي 1440-1441.

تحديث: بدأت وزارة التعليم في تلقي طلبات تسجيل الطلاب المستجدين السعودين والسعودين من أمهات سعودية، في مراحل التعليم الابتدائي المختلفة وفق الضوابط العامة للقبول والتسجيل التي وردت في التعميم الصادر عن الوزارة.