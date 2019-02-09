شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: لن نقدم خدمة كاملة ونحن بعيدون عن فئات المجتمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أطلع وزير الإسكان ماجد الحقيل، على احتياجات فئة الصم وضعاف السمع، مؤكدا «زودوني بملاحظاتهم، وتعلمت منهم الكثير». أطلع وزير الإسكان ماجد الحقيل، على احتياجات فئة الصم وضعاف السمع، مؤكدا «زودوني بملاحظاتهم، وتعلمت منهم الكثير». وقال في تغريدة عبر حسابه في (تويتر) اليوم (السبت): «كان يوماً مهماً بالنسبة لي، لمست ما تعانيه فئة الصم وضعاف السمع من صعوبات خصوصاً بالتواصل مع المجتمع والجهات والمؤسسات، لن نقدم خدمة كاملة، مالم نكن قريبين جداً من كافة فئات المجتمع».



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