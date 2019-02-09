، "أمانة عسير" تخلص الثانوية الرابعة بالخميس من "القوارض" وتعيد تشجيرها ،

محمد بن مسعود - الدمام - المدرسة تنافس على عدد من جوائز التميز في المملكة والخليج

استجاب أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، لمطالبة قائدة الثانوية الرابعة للبنات في خميس مشيط، بتخليص المدرسة من بعض القوارض التي ظهرت في مبنى المدرسة وتجميل بيئة المدرسة التي تنافس على عددٍ من جوائز التميز في المملكة والخليج.

وباشرت الفرق الميدانية البلاغ وتمت مكافحة القوارض، كما تم رفع كمية من المخلفات، وتشجير فناء المدرسة وسورها الخارجي.

وثمنت قائدة المدرسة عزة سعد العسيري بدورها لأمين عسير ذلك التجاوب والحرص، مشيدة بسرعة التعامل مع تلك الملاحظات، كما أشادت بالأعمال التي بادرت بها الأمانة وبلدية خميس مشيط، وغيرت كثيرًا من بيئة المدرسة، وجعلتها جاذبة ومتميزة.