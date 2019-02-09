، شاهد.. 680 عبَّارة و13 جسرًا و150 ألف متر طولي تنجح في استيعاب أمطار "ملكية ينبع" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما مارس السكان حياتهم بشكل طبيعي بفضل جودة وكفاءة شبكة تصريف المياه

شهدت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية يومَيْ الخميس والجمعة الماضيَيْن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ومع ذلك مارس السكان حياتهم بشكل طبيعي بفضل جودة وكفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار التي نفذتها الهيئة الملكية بينبع منذ إنشاء المدينة لاستيعاب أعلى معدل للأمطار والسيول من حيث عدد الأيام الممطرة، ومعدلات الأمطار.

أعلى المعدلات

سجلت مدينة ينبع الصناعية أعلى من المعدل السنوي في كميات الأمطار، وأثبتت شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة ذاتها كفاءة عالية في التعامل مع كمية الأمطار التي هطلت يومَيْ الخميس والجمعة الماضيَيْن، ولم تتأثر الشوارع والطرق الرئيسة بكمية الأمطار؛ إذ سارت الحركة المرورية بطريقة سلسة وانسيابية تامة.

وقد لاحظ سكان وزوار المدينة عدم وجود تجمعات مياه، إلى جانب انسيابية عالية في الحركة المرورية؛ وذلك بفضل توافر بنية تحتية متميزة مدعومة بأنظمة تصريف للأمطار عالية الكفاءة.

شبكات التصريف

كما أن أنظمة تصريف الأمطار بمدينة ينبع الصناعية هي 100 ملليمتر في اليوم للقدرة الاستيعابية لأنظمة تصريف الأمطار والسيول، و 150 ألف متر طولي مجموع أطوال قنوات تصريف السيول والأمطار، وإجمالي عدد العبّارات الخرسانية 680 عبَّارة، و 2200 فتحة لتصريف السيول، و13 جسرًا لتصريف السيول.

صيانة دورية

وتقوم الهيئة الملكية بينبع الصناعية بصيانة دورية منتظمة لمناهل تصريف المياه، وتقوم بتنظيف جميع الفتحات، والتأكد من سلامة الشبكات، وضمان عملها بأفضل صورة ممكنة.