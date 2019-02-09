، "السعودية للكهرباء": عطل كهرباء مستشفى رنية داخلي.. وتم تشغيله ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الشركة السعودية للكهرباء تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى رنية العام.

وقالت الشركة ردًّا على تقرير "الخليج 365": "نفيدكم بأن الكهرباء في الشبكة الرئيسية التابعة للشركة السعودية للكهرباء تعمل، ولم يحدث بها أي انقطاع -ولله الحمد-.

وأضافت: تم التنسيق مع إدارة المستشفى، واتضح أن العطل حدث صباح اليوم في الشبكة الداخلية الخاصة بالمستشفى، وقد تم مباشرته من قِبل فِرق الصيانة الخاصة بهم حتى الانتهاء والتشغيل من قِبلهم.