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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الشركة السعودية للكهرباء تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى رنية العام.
وقالت الشركة ردًّا على تقرير "الخليج 365": "نفيدكم بأن الكهرباء في الشبكة الرئيسية التابعة للشركة السعودية للكهرباء تعمل، ولم يحدث بها أي انقطاع -ولله الحمد-.
وأضافت: تم التنسيق مع إدارة المستشفى، واتضح أن العطل حدث صباح اليوم في الشبكة الداخلية الخاصة بالمستشفى، وقد تم مباشرته من قِبل فِرق الصيانة الخاصة بهم حتى الانتهاء والتشغيل من قِبلهم.
"السعودية للكهرباء": عطل كهرباء مستشفى رنية داخلي.. وتم تشغيلهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى رنية العام.
وقالت الشركة ردًّا على تقرير "الخليج 365": "نفيدكم بأن الكهرباء في الشبكة الرئيسية التابعة للشركة السعودية للكهرباء تعمل، ولم يحدث بها أي انقطاع -ولله الحمد-.
وأضافت: تم التنسيق مع إدارة المستشفى، واتضح أن العطل حدث صباح اليوم في الشبكة الداخلية الخاصة بالمستشفى، وقد تم مباشرته من قِبل فِرق الصيانة الخاصة بهم حتى الانتهاء والتشغيل من قِبلهم.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
10:34 PM
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى رنية العام.
وقالت الشركة ردًّا على تقرير "الخليج 365": "نفيدكم بأن الكهرباء في الشبكة الرئيسية التابعة للشركة السعودية للكهرباء تعمل، ولم يحدث بها أي انقطاع -ولله الحمد-.
وأضافت: تم التنسيق مع إدارة المستشفى، واتضح أن العطل حدث صباح اليوم في الشبكة الداخلية الخاصة بالمستشفى، وقد تم مباشرته من قِبل فِرق الصيانة الخاصة بهم حتى الانتهاء والتشغيل من قِبلهم.
، "السعودية للكهرباء": عطل كهرباء مستشفى رنية داخلي.. وتم تشغيله ،
المصدر : الخليج 365
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