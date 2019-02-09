، برعاية المحافظ.. انطلاق المعرض المصاحب لجائزة جدة للإبداع ،

محمد بن مسعود - الدمام - 18 مبادرة من أصل (242) اجتازت مراحل التصفيات الثلاث

انطلق اليوم السبت برد سي مول جدة المعرض المصاحب لجائزة جدة للإبداع بنسختها الثانية، وذلك برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وبحضور أعضاء اللجنة الإشرافیة للجائزة.

وكانت اللجنة قد اطلعت على المبادرات المعروضة التي وصلت بعد ثلاث مراحل من التصفيات إلى (١٨) مبادرة من أصل (٢٤٢).

فيما بلغ عدد زوار منصة الجائزة أكثر من (٤٦١٤٠) زائرًا وزائرة، في حين سيقام الحفل الختامي وتتويج الفائزين برعاية محافظ جدة يوم الثلاثاء ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٠هـ، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.

يُشار إلى أن هذه المبادرات سوف تسهم -بمشیئة الله- في مسیرة التنمیة التي تشهدها محافظة جدة في المجالات التعلیمیة والتقنیة والثقافیة والتجاریة والاستثماریة والأمنیة والسیاحیة والترفیهیة والتنمویة والخدمات، في حين تهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين، ودعم المبادرات التي لها أثر صحي وعلمي واجتماعي وثقافي وترفيهي واقتصادي على المجتمع، ومواكبة التنمیة التي تشهدها البلاد.