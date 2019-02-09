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انطلقت اليوم أولى مبادرات فريق مرايا التطوعي، وذلك في حديقة سحاب في محافظة الأفلاج التي اشتملت على توزيع باقات الورود على زوار الحديقة من مختلف الجنسيات، من الرجال والنساء وكبار السن.
وقد لاقت المبادرة استحسان أهالي محافظة الأفلاج مشيدين بها، وبمشاركة عدد من المتطوعات من بنات المحافظة.
"مرايا" التطوعي بالأفلاج يطلق مبادرة توزيع الورود بحديقة سحابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
انطلقت اليوم أولى مبادرات فريق مرايا التطوعي، وذلك في حديقة سحاب في محافظة الأفلاج التي اشتملت على توزيع باقات الورود على زوار الحديقة من مختلف الجنسيات، من الرجال والنساء وكبار السن.
وقد لاقت المبادرة استحسان أهالي محافظة الأفلاج مشيدين بها، وبمشاركة عدد من المتطوعات من بنات المحافظة.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
10:32 PM
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
10:53 PM
بمشاركة عدد من المتطوعات من بنات المحافظة
انطلقت اليوم أولى مبادرات فريق مرايا التطوعي، وذلك في حديقة سحاب في محافظة الأفلاج التي اشتملت على توزيع باقات الورود على زوار الحديقة من مختلف الجنسيات، من الرجال والنساء وكبار السن.
وقد لاقت المبادرة استحسان أهالي محافظة الأفلاج مشيدين بها، وبمشاركة عدد من المتطوعات من بنات المحافظة.
، "مرايا" التطوعي بالأفلاج يطلق مبادرة توزيع الورود بحديقة سحاب ،
المصدر : الخليج 365
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