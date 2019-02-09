، التعاون يخطف نقطة ثمينة من فم الاتحاد ،

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خطف فريق التعاون نقطة ثمينة من فم مستضيفه الاتحاد حينما فرض التعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في ختام منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وبهذه النتيجة بقي التعاون سادسًا برصيد 30 نقطة، والاتحاد في المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.
سعى الاتحاد إلى بلوغ مرمى حارس التعاون "كاسيو" مبكرًا إلا أن المحاولات كانت تصطدم بجدار دفاع الضيف، وكان الأخير يلعب على الكرات المرتدة حتى الدقيقة الـ13 حينما مرَّر "فيلانويفا" كرة إلى فهد المولد داخل الصندوق التعاوني، لكن المولد سقط على الأرض.
وفي الدقيقة الـ18 ألغى الحكم الأوزبكي "رافشان" هدفًا للاتحاد بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR). وظهر التعاون عند الدقيقة الـ33 بعد تمريرة جهاد الحسين لهداف الفريق "تاومبا" الذي سدد كرة قوية، اعتلت عارضة حارس الاتحاد فواز القرني إلى خارج الملعب.
وفي الشوط الثاني أبدع حارس الضيوف "كاسيو" عند الدقيقة الـ53، وأبعد كرة خطرة من بين أقدام فهد المولد.
بعد خروج "فيلانويفا" هدَّد التعاون مرمى الاتحاد كثيرًا، وفرض أسلوبه، وسيطر على منطقة المناورة.
دفع "بيليتش" باللاعب جمال باجندوح كآخر الأوراق الرابحة عند الدقيقة الـ77. وعند الدقيقة الـ91 أنقذ فواز القرني فريقه من هدف مؤكد بعد أن تصدى لتسديدة "راموس" بشكل رائع.
التعاون يخطف نقطة ثمينة من فم الاتحادأحمد سرور الخليج 365 2019-02-09
خطف فريق التعاون نقطة ثمينة من فم مستضيفه الاتحاد حينما فرض التعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في ختام منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وبهذه النتيجة بقي التعاون سادسًا برصيد 30 نقطة، والاتحاد في المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.
سعى الاتحاد إلى بلوغ مرمى حارس التعاون "كاسيو" مبكرًا إلا أن المحاولات كانت تصطدم بجدار دفاع الضيف، وكان الأخير يلعب على الكرات المرتدة حتى الدقيقة الـ13 حينما مرَّر "فيلانويفا" كرة إلى فهد المولد داخل الصندوق التعاوني، لكن المولد سقط على الأرض.
وفي الدقيقة الـ18 ألغى الحكم الأوزبكي "رافشان" هدفًا للاتحاد بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR). وظهر التعاون عند الدقيقة الـ33 بعد تمريرة جهاد الحسين لهداف الفريق "تاومبا" الذي سدد كرة قوية، اعتلت عارضة حارس الاتحاد فواز القرني إلى خارج الملعب.
وفي الشوط الثاني أبدع حارس الضيوف "كاسيو" عند الدقيقة الـ53، وأبعد كرة خطرة من بين أقدام فهد المولد.
بعد خروج "فيلانويفا" هدَّد التعاون مرمى الاتحاد كثيرًا، وفرض أسلوبه، وسيطر على منطقة المناورة.
دفع "بيليتش" باللاعب جمال باجندوح كآخر الأوراق الرابحة عند الدقيقة الـ77. وعند الدقيقة الـ91 أنقذ فواز القرني فريقه من هدف مؤكد بعد أن تصدى لتسديدة "راموس" بشكل رائع.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
10:37 PM
في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
خطف فريق التعاون نقطة ثمينة من فم مستضيفه الاتحاد حينما فرض التعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في ختام منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وبهذه النتيجة بقي التعاون سادسًا برصيد 30 نقطة، والاتحاد في المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.
سعى الاتحاد إلى بلوغ مرمى حارس التعاون "كاسيو" مبكرًا إلا أن المحاولات كانت تصطدم بجدار دفاع الضيف، وكان الأخير يلعب على الكرات المرتدة حتى الدقيقة الـ13 حينما مرَّر "فيلانويفا" كرة إلى فهد المولد داخل الصندوق التعاوني، لكن المولد سقط على الأرض.
وفي الدقيقة الـ18 ألغى الحكم الأوزبكي "رافشان" هدفًا للاتحاد بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR). وظهر التعاون عند الدقيقة الـ33 بعد تمريرة جهاد الحسين لهداف الفريق "تاومبا" الذي سدد كرة قوية، اعتلت عارضة حارس الاتحاد فواز القرني إلى خارج الملعب.
وفي الشوط الثاني أبدع حارس الضيوف "كاسيو" عند الدقيقة الـ53، وأبعد كرة خطرة من بين أقدام فهد المولد.
بعد خروج "فيلانويفا" هدَّد التعاون مرمى الاتحاد كثيرًا، وفرض أسلوبه، وسيطر على منطقة المناورة.
دفع "بيليتش" باللاعب جمال باجندوح كآخر الأوراق الرابحة عند الدقيقة الـ77. وعند الدقيقة الـ91 أنقذ فواز القرني فريقه من هدف مؤكد بعد أن تصدى لتسديدة "راموس" بشكل رائع.
، التعاون يخطف نقطة ثمينة من فم الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
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