، أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظتَيْ رفحاء والعويقيلة.. الاثنين القادم ،

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يقوم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الاثنين القادم بزيارة تفقدية لمحافظتَيْ رفحاء والعويقيلة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها.
ويستهل الأمير فيصل بن خالد الزيارة بجولة تفقدية على مقر المحافظات، وتدشين عدد من المشروعات التنموية.
ويلتقي الأمير فيصل بن خالد المواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والسياحية بالمحافظات في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.
وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن حرص الأمير فيصل بن خالد على الوقوف على احتياجات المحافظات، والالتقاء بالمواطنين فيها، والاستماع لمطالبهم.
أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظتَيْ رفحاء والعويقيلة.. الاثنين القادمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
يقوم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الاثنين القادم بزيارة تفقدية لمحافظتَيْ رفحاء والعويقيلة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها.
ويستهل الأمير فيصل بن خالد الزيارة بجولة تفقدية على مقر المحافظات، وتدشين عدد من المشروعات التنموية.
ويلتقي الأمير فيصل بن خالد المواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والسياحية بالمحافظات في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.
وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن حرص الأمير فيصل بن خالد على الوقوف على احتياجات المحافظات، والالتقاء بالمواطنين فيها، والاستماع لمطالبهم.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
10:03 PM
سيتفقد مقر المحافظات وسيدشن عددًا من المشروعات التنموية
يقوم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الاثنين القادم بزيارة تفقدية لمحافظتَيْ رفحاء والعويقيلة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها.
ويستهل الأمير فيصل بن خالد الزيارة بجولة تفقدية على مقر المحافظات، وتدشين عدد من المشروعات التنموية.
ويلتقي الأمير فيصل بن خالد المواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والسياحية بالمحافظات في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.
وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن حرص الأمير فيصل بن خالد على الوقوف على احتياجات المحافظات، والالتقاء بالمواطنين فيها، والاستماع لمطالبهم.
، أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظتَيْ رفحاء والعويقيلة.. الاثنين القادم ،
المصدر : الخليج 365
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