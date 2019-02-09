، نائب محافظ "منشآت" لـ"الخليج 365": "بيبان المدينة" حقَّق تطلُّعات رواد الأعمال ووجهتنا المقبلة "الشرقية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الملتقى حظي في يومين بعدد زوار ومتدربين يفوق الـ ١٥ ألفًا

قال نائب محافظ منشآت للتواصل محمد البلوي، لـ"الخليج 365"، إن ملتقى "بيبان المدينة" حقق تطلعات رواد أعمال المدينة المنورة من خلال إقامة عددٍ من ورش العمل التدريبية؛ بالإضافة إلى حرصنا على توفير عددٍ من الخبراء والمستشارين وذلك بهدف تقديم كل سُبل الدعم لريادي ورياديات الأعمال.

وأضاف "البلوي": "حظي ملتقى "بيبان المدينة" في يومي الخميس والجمعة بعدد زوار ومتدربين يفوق الـ ١٥ ألف زائر وزائرة؛ ونتوقع أن يفوق عدد الزوار مع نهاية اليوم ٢٤ ألف زائر وزائرة".

وأكد "البلوي" لـ"الخليج 365" أن رحلة بيبان السادسة ستكون في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى سعي "منشآت" لإقامته في مختلف مناطق المملكة.

وتميز ملتقى "بيبان المدينة" بإطلاقات حصرية لشركة الاستثمار الجريء وتطبيق استشارات، بالإضافة إلى تحدي المدينة المنورة الداعم بدوره للمنطقة بشكل عام، من خلال استقطاب أفضل الابتكارات والأفكار لتطبيقها مستقبلاً على أرض الواقع.