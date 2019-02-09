حقيقة تعليق الدراسة في الرياض

أعلنت جامعة طيبة بمحافظة العلا، اليوم السبت، تعليق الدراسة غدًا الأحد، نظراً لاستمرار أعمال الصيانة للطرق المؤدية للمحافظة لإزالة الأتربة وما خلفته الأمطار والسيول والتي تقطع بعض الطرق.

وقالت جامعة طيبة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة فإنه تقرر تعليق الدراسة في فرع الجامعة بالعلا ليوم الغد الأحد الموافق 5 جمادي الثاني 1440هـ. وفق "عاجل"

ووجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية على مناطق: الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنورة.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت في تقريرها لـ طقس غد الأحد، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: الشرقية، والرياض ، والقصيم ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وكذلك مناطق تبوك، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.