تعليق الدراسة غدًا في جامعة طيبة بالعلا

أعلنت جامعة طيبة بمحافظة العلا، اليوم السبت، تعليق الدراسة غدًا الأحد، نظراً لاستمرار أعمال الصيانة للطرق المؤدية للمحافظة لإزالة الأتربة وما خلفته الأمطار والسيول والتي تقطع بعض الطرق.

وقالت جامعة طيبة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة فإنه تقرر تعليق الدراسة في فرع الجامعة بالعلا ليوم الغد الأحد الموافق 5 جمادي الثاني 1440هـ.

ووجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية على مناطق: الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنورة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول بمنطقتي الرياض والقصيم.

وأوضحت أن الحالة المطرية تشمل «الدوادمي والرياض والخرج والغاط والمجمعة ورماح والطريق الواصل بين الرياض والدوادمي» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض.

كما تشمل «عنيزة وبريدة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع وعقلة الصقور ودخنة» والأجزاء المجاورة لها بمنقطة القصيم، وكذلك «الدمام والخبر والظهران الجبيل والأحساء والخفجي» والأجزاء المجاورة لها بالمنطقة الشرقية.

وتشمل الحالة المطرية «ينبع والمدينة المنورة والعلا ومهد الذهب وبدر وخيبر والحناكية والعيص» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة المدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الممطرة تبدأ في منطقتي الرياض والقصيم الساعة العاشرة من مساء اليوم وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الأحد.

وتبدأ في المنطقة الشرقية الساعة الثانية عشرة مساء اليوم وتنتهي الساعة العاشرة من مساء غد الأحد، وتبدأ في المدينة المنورة الساعة التاسعة من مساء اليوم وتنتهي الساعة العاشرة من صباح غد الأحد.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت في تقريرها لطقس غد الأحد، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: الشرقية، والرياض ، والقصيم ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وكذلك مناطق تبوك، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.