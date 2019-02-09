وزير الإسكان يتفقد عددًا من المشاريع السكنية في المنطقة الشرقية

تفقد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عددًا من مشاريع برنامج «سكني» للوحدات السكنية «تحت الإنشاء» بالشراكة مع المطورين العقاريين في المنطقة الشرقية، وقف خلالها على سير العمل واطلع على تفاصيل المشاريع ونسبة الإنجاز فيها.

وشدد وزير الإسكان، خلال جولته التفقدية على أهمية العمل على تسليم هذه المشاريع، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمواطنين المستفيدين خلال الفترة المقبلة، في إطار برنامج الوزارة لرفع نسبة تملك المواطنين إلى 60% بحلول 2020، وإلى 70% بحلول 2030.

وأكد الحقيل، أن أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية تحت الإنشاء تتراوح من 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.

ويبلغ إجمالي ما تم تخصيصه للمنطقة الشرقية منذ انطلاق برنامج «سكني» العام 2017 نحو 110,754 خيارًا سكنيًّا وتمويليًّا، يشمل 35,531 تمويلًا سكنيًّا مدعومًا، و26,445 أرضًا سكنية مجانية، و4297 وحدة سكنية جاهزة، و44,781 وحدة سكنية تحت الإنشاء تتكامل فيها البنية التحتية.

بدأت جولة وزير الإسكان، بزيارة مشروع «الواجهة» الذي تنفذه شركة الحاكمية للتطوير العقاري، على مساحة 190,981 م2، تحوي 574 فيلا جاهزة مكونة من طابقين، بأسعار تبدأ من 530,618 ريالًا، وبقسط يبدأ من 1,984 ريالًا شهريًّا.

ويوفر المشروع المدارس التعليمية، ومساجد وجامع كبير، بالإضافة إلى عدد من الحدائق وملاعب للأطفال، ومرافق تجارية، ومركز صحي ومكتبًا للبريد ومركزًا للدفاع المدني ومركزًا أمنيًا؛ ليكون مشروعًا سكنيًّا متكاملًا يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويقع داخل المناطق العمرانية بجوار مجمع الملك فهد الطبي العسكري القريب من طريق الدمام الرياض، ويتميز بتكامل للبنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة التي يحتويها كالمسطحات الخضراء، إضافة إلى المواقع التي تم تخصيصها للجهات الحكومية.

كما زار الوزير، مشروع «نساج تاون» الذي تنفذه شركة رتال للتطوير العمراني، والواقع بحي الأمل بالقرب من كلية الأمير سلطان للعلوم العسكرية المحاذي لطريق الدمام الرياض، ويوفر 674 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، بأسعار تبدأ من 530 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 1,769 ريالًا شهريًا.

ويوفر المشروع 9 مدارس تعليمية، ومسجدًا و3 جوامع كبيرة، بالإضافة إلى عدد من الحدائق وملاعب للأطفال ومرافق تجارية، ومركز أمني وآخر للدفاع المدني؛ ليكون مشروعًا سكنيًّا متكاملًا يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويتميز بتكامل للبنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة .

وكانت وزارة الإسكان أطلقت مطلع 2017 المرحلة الأولى من برنامج "سكني"، خصصت خلاله أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أطلقت المرحلة الثانية خلال 2018، خصصت خلالها 300 خيار سكني وتمويلي بما يحقق 100% من مستهدف العام، وجاءت المرحلة الثالثة من البرنامج مع مطلع 2019؛ لتعلن عن تخصيص 200 ألف خيار شملت 100 ألف قرض عقاري و50 ألف أرض سكنية مجانية و50 ألف وحدة سكنية جاهزة من السوق وتحت الإنشاء.