شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الجراد»: مستمرون في تطهير مواقع التكاثر الشتوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أكد مدير عام مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني، أن عمليات الاستكشاف والتطهير مستمرة في جميع مواقع التكاثر الشتوي في النطاق المستهدف في المناطق الغربية.

وأشار خلال تفقده اليوم (السبت) مواقع فرق مكافحة الجراد في محافظة رابغ، إلى أن الأسراب ما زالت تهاجم مواطن التكاثر الشتوي في سواحل البحر الأحمر بالمملكة، لافتا إلى أن الفرق الميدانية ما زالت تباشر مكافحة الجراد في جميع المواقع المرصودة.