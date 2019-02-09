شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في فرع جامعة طيبة بالعلا غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) علق فرع جامعة طيبة بالعلا الدراسة ليوم غد الأحد وذلك نظرا لاستمرار أعمال الصيانة للطريق المؤدية لمحافظة العلا لإزالة الأتربة وما خلفته الأمطار والسيول والتي تقطع بعض الطرق، حسبما ذكره حساب الجامعة في "تويتر".



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