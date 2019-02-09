شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: 12 ساعة من الأمطار الرعدية على الرياض والدوادمي والخرج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن استمرار هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على الرياض، الدوادمي، الخرج، الغاط، المجمعة، رماح، الطريق الواصل بين الدوادمي الرياض، والأجزاء المجاورة

وأشارت الأرصاد في تغريده عبر حسابها في تويتر إلى ان الحالة الجوية التي من المتوقع أن تبدأ في الساعة الـ 10 من مساء اليوم (السبت) حتى الـ 10 من صباح غدٍ (الأحد)