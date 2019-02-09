شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الجوف» يقف ميدانيا على مشروع امتداد شارع العرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وقف أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي اليوم (السبت) يرافقه عدد من مهندسي الأمانة لإعلان البدء في تنفيذ مشروع امتداد شارع العرب والذي بلغت تكاليفه 23 مليون يال ومدة التنفيذ 900 يوم.

وأوضح المهندس الغامدي أن مشروع امتداد شارع العرب سوف يسهم في تسهيل الحركة المرورية، لافتاً إلى أن الأمانة تسعى من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية في تصاميم الطريق؛ حفاظاً على سلامة السكان ومستخدمي الطريق.

‏وأكد المهندس الغامدي أن جميع المشاريع ستحظى بمتابعة دقيقة وشخصية وميدانية لضمان الانتهاء في الزمن المحدد وبالجودة والمواصفات المعتمدة في المخططات التنفيذية.