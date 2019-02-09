شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الجوف» ترصد 20 مخالفة صحية وتجارية.. وتغلق 12 منشأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

كشفت إحصائية صادرة من الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الجوف عن عدد الجولات المنفذة والمخالفات الصادرة خلال للأسبوع الماضي، والتي بلغت 49 جولة ميدانية، رصدت من خلالها (٢٠) مخالفة، وإغلاق (١٢) منشأة، حفاظاً على الصحة العامة.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن الأمانة تعمل من خلال فريق عمل للقيام بجولته التفتيشية للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بالمنشآت الصحية واستيفائهم بشروط الصحة العامة وللتأكد من سلامة المعروضات من المواد الغذائية وطرق تداولها وحفظها وطهيها وتحضيرها، إضافة إلى أنه تم تكثيف عمل الجولات الرقابية على المحلات التجارية للتأكد من سريان مفعول الرخص وعدم مخالفتها لأنظمة البيع، وصلاحية المواد الغذائية.

وأكد أن الأمانة مستمرة في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية الجديدة المهمة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت.

وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال توجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز المستمرة، وتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس المكلف الدكتور ماجد القصبي.