شكرا لقرائتكم خبر عن سراة عبيدة: إيقاف تعديات على أراضي حكومية مساحتها 24 ألف متر مربع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (ظهران الجنوب9

أوقفت بلدية سراة عبيدة اليوم تعديات على الأراضي الحكومية، في مخطط المنح، و على طريق (سراة عبيدة - نجران) جنوب المحافظة، تزيد مساحتها على 24 ألف متر مربع، تمثلت في حواجز ترابية ومباني من الحجر .

يذكر أن هذه الإجراءات اتخذت بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من غياب المستمسكات الشرعية اللازمة لدى المواطنين الذين قاموا بالتعدي على هذه الأراضي.