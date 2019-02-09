شكرا لقرائتكم خبر عن سراة عبيدة: إيقاف تعديات على أراضي حكومية مساحتها 24 ألف متر مربع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (ظهران الجنوب9أوقفت بلدية سراة عبيدة اليوم تعديات على الأراضي الحكومية، في مخطط المنح، و على طريق (سراة عبيدة - نجران) جنوب المحافظة، تزيد مساحتها على 24 ألف متر مربع، تمثلت في حواجز ترابية ومباني من الحجر .
يذكر أن هذه الإجراءات اتخذت بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من غياب المستمسكات الشرعية اللازمة لدى المواطنين الذين قاموا بالتعدي على هذه الأراضي.
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