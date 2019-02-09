، بالفيديو.. أمواج البحر تغرق كورنيش جازان الجنوبي وتوقف حركة القوارب عصرًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أغرقت الأمواج الناتجة من سرعة عالية للرياح في البحر الأحمر اليوم كورنيش مدينة جازان الجنوبي، وأوقفت حركة الصيد والملاحة. وتأتي هذه الحالة استمرارًا لحالات سابقة من سرعة الرياح، شهدها البحر الأحمر خلال الأيام الماضية، وأُوقفت حركة الملاحة بسببها.

ورصد مقطع فيديو عصر اليوم تدفق أمواج البحر، وتخطيها حواجز الكورنيش الجنوبي، وتدفقها على المسطحات الخضراء في الكورنيش، فيما تسبب ذلك في إيقاف حركة القوارب جزئيًّا نظير الخطر المتوقع حال الإبحار في تلك الأحوال الجوية.

وكانت منطقة جازان قد شهدت خلال الأيام الماضية اشتداد سرعة حركة الرياح، وتوقُّف الملاحة وإبحار عبَّارات فرسان.. فيما أكدت وزارة النقل أن الإيقاف يأتي حرصًا على سلامة الركاب.