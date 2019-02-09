، كهرباء مستشفى "رنية" تعود بعد ٦ ساعات.. وتحويل المرضى لا يزال مستمرًا ،

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عادت الكهرباء والمياه لمبنى مستشفى رنية العام، وذلك بعد حالة استنفارٍ وانقطاعٍ دام أكثر من ٦ متواصلة تسبّبت في تحويل العديد من الحالات الطارئة للمحافظات المجاورة.
وعلى الرغم من عودة التيار الكهربائي للمستشفى، إلا أن حالة من القلق تنتاب المرضى والكادر الصحي.
وأكدت مصادر "الخليج 365" تحويل طفل قبل قليل لمستشفى الملك عبدالله ببيشة ٣٠٠ كم ذهابًا وإيابًا خشية تكرار العطل مجددًا، الذي لم تتضح أسبابه حتى الآن.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبرًا في وقت سابق بشأن العطل الذي استمر أكثر من ٦ ساعات، وهو ما تسبّب في مغادرة بعض المرضى المستشفى على مسؤوليتهم بعد تعذّر إعادة الخدمة في وقتٍ وجيز، فيما تم تحويل عددٍ من الحالات المرضية لمستشفيات أخرى تبعد عن المحافظة ٣٠٠ كم ذهابًا وإيابًا.
كهرباء مستشفى "رنية" تعود بعد ٦ ساعات.. وتحويل المرضى لا يزال مستمرًاعمر السبيعي الخليج 365 2019-02-09
عادت الكهرباء والمياه لمبنى مستشفى رنية العام، وذلك بعد حالة استنفارٍ وانقطاعٍ دام أكثر من ٦ متواصلة تسبّبت في تحويل العديد من الحالات الطارئة للمحافظات المجاورة.
وعلى الرغم من عودة التيار الكهربائي للمستشفى، إلا أن حالة من القلق تنتاب المرضى والكادر الصحي.
وأكدت مصادر "الخليج 365" تحويل طفل قبل قليل لمستشفى الملك عبدالله ببيشة ٣٠٠ كم ذهابًا وإيابًا خشية تكرار العطل مجددًا، الذي لم تتضح أسبابه حتى الآن.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبرًا في وقت سابق بشأن العطل الذي استمر أكثر من ٦ ساعات، وهو ما تسبّب في مغادرة بعض المرضى المستشفى على مسؤوليتهم بعد تعذّر إعادة الخدمة في وقتٍ وجيز، فيما تم تحويل عددٍ من الحالات المرضية لمستشفيات أخرى تبعد عن المحافظة ٣٠٠ كم ذهابًا وإيابًا.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
09:24 PM
حالة من القلق تنتاب المرضى والكادر الصحي
عادت الكهرباء والمياه لمبنى مستشفى رنية العام، وذلك بعد حالة استنفارٍ وانقطاعٍ دام أكثر من ٦ متواصلة تسبّبت في تحويل العديد من الحالات الطارئة للمحافظات المجاورة.
وعلى الرغم من عودة التيار الكهربائي للمستشفى، إلا أن حالة من القلق تنتاب المرضى والكادر الصحي.
وأكدت مصادر "الخليج 365" تحويل طفل قبل قليل لمستشفى الملك عبدالله ببيشة ٣٠٠ كم ذهابًا وإيابًا خشية تكرار العطل مجددًا، الذي لم تتضح أسبابه حتى الآن.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبرًا في وقت سابق بشأن العطل الذي استمر أكثر من ٦ ساعات، وهو ما تسبّب في مغادرة بعض المرضى المستشفى على مسؤوليتهم بعد تعذّر إعادة الخدمة في وقتٍ وجيز، فيما تم تحويل عددٍ من الحالات المرضية لمستشفيات أخرى تبعد عن المحافظة ٣٠٠ كم ذهابًا وإيابًا.
، كهرباء مستشفى "رنية" تعود بعد ٦ ساعات.. وتحويل المرضى لا يزال مستمرًا ،
المصدر : الخليج 365
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