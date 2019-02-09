، وظائف شاغرة في "عمليات 911".. و"الطويان": للغة الإنجليزية واللغات الأخرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بوزارة الداخلية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بعمليات (911) بمكة المكرمة، وقريبًا بمدينة الرياض، لاستقبال مكالمات عمليات (911).

وفي ردٍ للمتحدث باسم المركز عبدالله الطويان على تغريدة تتساءل عن الوظائف عبر "تويتر" قائلاً: "‏صحيح يتوفر لدينـا وظائف بـ #عمليات_911 بمكة المكرمة وقريبًا بالرياض، ويشترط بها مؤهل اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى وبإمكانك إرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني لتحال للإدارة المختصة:[email protected].