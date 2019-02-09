- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بوزارة الداخلية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بعمليات (911) بمكة المكرمة، وقريبًا بمدينة الرياض، لاستقبال مكالمات عمليات (911).
وفي ردٍ للمتحدث باسم المركز عبدالله الطويان على تغريدة تتساءل عن الوظائف عبر "تويتر" قائلاً: "صحيح يتوفر لدينـا وظائف بـ #عمليات_911 بمكة المكرمة وقريبًا بالرياض، ويشترط بها مؤهل اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى وبإمكانك إرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني لتحال للإدارة المختصة:[email protected].
وظائف شاغرة في "عمليات 911".. و"الطويان": للغة الإنجليزية واللغات الأخرىمحمد المواسي الخليج 365 2019-02-09
أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بوزارة الداخلية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بعمليات (911) بمكة المكرمة، وقريبًا بمدينة الرياض، لاستقبال مكالمات عمليات (911).
وفي ردٍ للمتحدث باسم المركز عبدالله الطويان على تغريدة تتساءل عن الوظائف عبر "تويتر" قائلاً: "صحيح يتوفر لدينـا وظائف بـ #عمليات_911 بمكة المكرمة وقريبًا بالرياض، ويشترط بها مؤهل اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى وبإمكانك إرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني لتحال للإدارة المختصة:[email protected].
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
09:05 PM
أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بوزارة الداخلية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بعمليات (911) بمكة المكرمة، وقريبًا بمدينة الرياض، لاستقبال مكالمات عمليات (911).
وفي ردٍ للمتحدث باسم المركز عبدالله الطويان على تغريدة تتساءل عن الوظائف عبر "تويتر" قائلاً: "صحيح يتوفر لدينـا وظائف بـ #عمليات_911 بمكة المكرمة وقريبًا بالرياض، ويشترط بها مؤهل اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى وبإمكانك إرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني لتحال للإدارة المختصة:[email protected].
، وظائف شاغرة في "عمليات 911".. و"الطويان": للغة الإنجليزية واللغات الأخرى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في "عمليات 911".. و"الطويان": للغة الإنجليزية واللغات الأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.