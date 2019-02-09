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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، توقعت فيه استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
ويبدأ الإنذار من الساعة العاشرة مساء اليوم إلى العاشرة من صباح غد الأحد، ويشمل الدوادمي والرياض والخرج والغاط والمجمعة ورماح والطريق الواصل بين الدوادمي والرياض، والأجزاء المجاورة.
تنبيه متقدم.. استمرار أمطار رعدية على منطقة الرياضعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-09
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، توقعت فيه استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
ويبدأ الإنذار من الساعة العاشرة مساء اليوم إلى العاشرة من صباح غد الأحد، ويشمل الدوادمي والرياض والخرج والغاط والمجمعة ورماح والطريق الواصل بين الدوادمي والرياض، والأجزاء المجاورة.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
08:46 PM
يشمل الطريق الواصل من الدوادمي للرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، توقعت فيه استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
ويبدأ الإنذار من الساعة العاشرة مساء اليوم إلى العاشرة من صباح غد الأحد، ويشمل الدوادمي والرياض والخرج والغاط والمجمعة ورماح والطريق الواصل بين الدوادمي والرياض، والأجزاء المجاورة.
، تنبيه متقدم.. استمرار أمطار رعدية على منطقة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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