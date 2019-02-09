، "الفتح" يعطل الشباب في المنافسة على اللقب.. ويهزمه بهدف ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري

عطَّل فريق الفتح الأول لكرة القدم ضيفه فريق الشباب في سباقه نحو الدخول للمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن كسبه بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي ضمن الجولة الـ19.

وبهذا الفوز يصعد الفتح إلى المركز الثامن برصيد 25 نقطة، فيما بقي الشباب على رصيده السابق 34 نقطة في المركز الرابع.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية بين الفريقين، ولم تُستغل الفرص على كلا المرميَيْن.

وفي الشوط الثاني أهدر بوديسكو ركلة جزاء للشباب عند الدقيقة الـ68.

وقبل نهاية الوقت الأصلي، وتحديدًا عند الدقيقة الـ87، تمكن إبراهيم الشنيحي من تحقيق هدف الفتح الوحيد في اللقاء من رأسية داخل المنطقة، أسكنها الشباك.