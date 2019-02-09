، "نادي الإبل": غلق التسجيل في مسابقة "مزاين الهجن الأصايل" بعد 3 أيام ،

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أعلن نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، المقام في الصياهد الجنوبية للدهناء، أنه سيتم غلق باب التسجيل في مسابقة الملك عبد العزيز لـ"مزاين الهجن الأصايل" إلكترونيًّا بعد ثلاثة أيام.
وتتيح المسابقة لمُلاك "مزاين الهجن الأصايل" الذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى هذه اللحظة إنهاء إجراءات تسجيل إبلهم، بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة بهذه المسابقة، إضافة إلى الشروط العامة التي حددها نادي الإبل قبل فتح باب التسجيل من خلال موقعه الإلكتروني.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن أن النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ستشهد مسابقة لمزاين الهجن الأصايل للمرة الأولى.
وتشمل الشروط التي أعلنها نادي الإبل في هذه المسابقة الجديدة فئتي الجمل والفردي؛ الأمر الذي وصفه عدد من مُلاك الإبل بـ"الدفعة القوية" التي تصب في صالح الاهتمام بنوعية مهمة من الإبل؛ الأمر الذي سينعكس ماليًّا على مُلاكها، ويسهم في احتفاظهم بها بصفتها "موروثًا شعبيًّا مهمًّا.
فيما عد خبراء في الإبل مسابقة الملك عبد العزيز لـ"مزاين الهجن الأصايل" أنها سابقة في عالم الإبل بالسعودية، مؤكدين أن هذه ستكون العامل الرئيس والمباشر في ارتفاع أسهم الهجن السعودية، ودخولها المنافسة خارجيًّا.
وشهدت النسخة الحالية تطويرًا في مجالات عدة، عدها مُلاك للإبل "إضافة قوية"، اعتادوا عليها من اللجان المنظمة للمهرجان في كل دورة من دوراته، من أبرزها مسابقة الملك عبد العزيز للهجن الأصايل، والسماح بالاستعارة من الغير في فئة الفحل.
ورفع مُلاك الإبل شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على ما يقدمانه من رعاية واهتمام ودعم غير محدود للتراث الشعبي، منها دعم مُربي ومحبي الإبل بهذا المهرجان الذي رفع من قيمتها وأسهمها، وأصبحت محط جذب لعشاق الابل ومربيها.
"نادي الإبل": غلق التسجيل في مسابقة "مزاين الهجن الأصايل" بعد 3 أياموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-09
أعلن نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، المقام في الصياهد الجنوبية للدهناء، أنه سيتم غلق باب التسجيل في مسابقة الملك عبد العزيز لـ"مزاين الهجن الأصايل" إلكترونيًّا بعد ثلاثة أيام.
وتتيح المسابقة لمُلاك "مزاين الهجن الأصايل" الذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى هذه اللحظة إنهاء إجراءات تسجيل إبلهم، بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة بهذه المسابقة، إضافة إلى الشروط العامة التي حددها نادي الإبل قبل فتح باب التسجيل من خلال موقعه الإلكتروني.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن أن النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ستشهد مسابقة لمزاين الهجن الأصايل للمرة الأولى.
وتشمل الشروط التي أعلنها نادي الإبل في هذه المسابقة الجديدة فئتي الجمل والفردي؛ الأمر الذي وصفه عدد من مُلاك الإبل بـ"الدفعة القوية" التي تصب في صالح الاهتمام بنوعية مهمة من الإبل؛ الأمر الذي سينعكس ماليًّا على مُلاكها، ويسهم في احتفاظهم بها بصفتها "موروثًا شعبيًّا مهمًّا.
فيما عد خبراء في الإبل مسابقة الملك عبد العزيز لـ"مزاين الهجن الأصايل" أنها سابقة في عالم الإبل بالسعودية، مؤكدين أن هذه ستكون العامل الرئيس والمباشر في ارتفاع أسهم الهجن السعودية، ودخولها المنافسة خارجيًّا.
وشهدت النسخة الحالية تطويرًا في مجالات عدة، عدها مُلاك للإبل "إضافة قوية"، اعتادوا عليها من اللجان المنظمة للمهرجان في كل دورة من دوراته، من أبرزها مسابقة الملك عبد العزيز للهجن الأصايل، والسماح بالاستعارة من الغير في فئة الفحل.
ورفع مُلاك الإبل شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على ما يقدمانه من رعاية واهتمام ودعم غير محدود للتراث الشعبي، منها دعم مُربي ومحبي الإبل بهذا المهرجان الذي رفع من قيمتها وأسهمها، وأصبحت محط جذب لعشاق الابل ومربيها.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
08:31 PM
شهدت النسخة الحالية تطويرًا في مجالات عدة
أعلن نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، المقام في الصياهد الجنوبية للدهناء، أنه سيتم غلق باب التسجيل في مسابقة الملك عبد العزيز لـ"مزاين الهجن الأصايل" إلكترونيًّا بعد ثلاثة أيام.
وتتيح المسابقة لمُلاك "مزاين الهجن الأصايل" الذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى هذه اللحظة إنهاء إجراءات تسجيل إبلهم، بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة بهذه المسابقة، إضافة إلى الشروط العامة التي حددها نادي الإبل قبل فتح باب التسجيل من خلال موقعه الإلكتروني.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن أن النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ستشهد مسابقة لمزاين الهجن الأصايل للمرة الأولى.
وتشمل الشروط التي أعلنها نادي الإبل في هذه المسابقة الجديدة فئتي الجمل والفردي؛ الأمر الذي وصفه عدد من مُلاك الإبل بـ"الدفعة القوية" التي تصب في صالح الاهتمام بنوعية مهمة من الإبل؛ الأمر الذي سينعكس ماليًّا على مُلاكها، ويسهم في احتفاظهم بها بصفتها "موروثًا شعبيًّا مهمًّا.
فيما عد خبراء في الإبل مسابقة الملك عبد العزيز لـ"مزاين الهجن الأصايل" أنها سابقة في عالم الإبل بالسعودية، مؤكدين أن هذه ستكون العامل الرئيس والمباشر في ارتفاع أسهم الهجن السعودية، ودخولها المنافسة خارجيًّا.
وشهدت النسخة الحالية تطويرًا في مجالات عدة، عدها مُلاك للإبل "إضافة قوية"، اعتادوا عليها من اللجان المنظمة للمهرجان في كل دورة من دوراته، من أبرزها مسابقة الملك عبد العزيز للهجن الأصايل، والسماح بالاستعارة من الغير في فئة الفحل.
ورفع مُلاك الإبل شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على ما يقدمانه من رعاية واهتمام ودعم غير محدود للتراث الشعبي، منها دعم مُربي ومحبي الإبل بهذا المهرجان الذي رفع من قيمتها وأسهمها، وأصبحت محط جذب لعشاق الابل ومربيها.
، "نادي الإبل": غلق التسجيل في مسابقة "مزاين الهجن الأصايل" بعد 3 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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