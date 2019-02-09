، "خويد" المسرحية تعرض "صفحة أولى" في دار الأوبرا المصرية ،

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عرضت فرقة خويد المسرحية السعودية، مسرحية المونودراما "صفحة أولى" في مهرجان أيام القاهرة للمونودراما الثاني.
وقال مخرج ومؤلف العمل "علي خبراني": "إن مثل هذه المشاركات هي فرصة جيدة لتبادل الخبرات، والتعرف على الجديد في عالم المسرح، ولاسيما أن أفراد الفرقة شاركوا في ورش متخصصة في الكتابة المسرحية والسينوغرافيا، وفي التمثيل على هامش المهرجان".
وتابع: "كان عرض البارحة جميلاً، والحمد لله لاقى انطباعًا جيدًا لدى الجمهور ولجنة التحكيم في المهرجان".
والمسرحية من تأليف وإخراج علي الخبراني، وتشخيص على خشبة المسرح الفنان أنس حكمي، وسينوغرافيا ضعافي كليبي، وإدارة إنتاج عبدالرحمن قحل، وتقنيات علي كليبي.
"خويد" المسرحية تعرض "صفحة أولى" في دار الأوبرا المصريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
عرضت فرقة خويد المسرحية السعودية، مسرحية المونودراما "صفحة أولى" في مهرجان أيام القاهرة للمونودراما الثاني.
وقال مخرج ومؤلف العمل "علي خبراني": "إن مثل هذه المشاركات هي فرصة جيدة لتبادل الخبرات، والتعرف على الجديد في عالم المسرح، ولاسيما أن أفراد الفرقة شاركوا في ورش متخصصة في الكتابة المسرحية والسينوغرافيا، وفي التمثيل على هامش المهرجان".
وتابع: "كان عرض البارحة جميلاً، والحمد لله لاقى انطباعًا جيدًا لدى الجمهور ولجنة التحكيم في المهرجان".
والمسرحية من تأليف وإخراج علي الخبراني، وتشخيص على خشبة المسرح الفنان أنس حكمي، وسينوغرافيا ضعافي كليبي، وإدارة إنتاج عبدالرحمن قحل، وتقنيات علي كليبي.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
08:20 PM
"خبراني": العرض لاقى انطباعًا جيدًا لدى الجمهور ولجنة التحكيم
عرضت فرقة خويد المسرحية السعودية، مسرحية المونودراما "صفحة أولى" في مهرجان أيام القاهرة للمونودراما الثاني.
وقال مخرج ومؤلف العمل "علي خبراني": "إن مثل هذه المشاركات هي فرصة جيدة لتبادل الخبرات، والتعرف على الجديد في عالم المسرح، ولاسيما أن أفراد الفرقة شاركوا في ورش متخصصة في الكتابة المسرحية والسينوغرافيا، وفي التمثيل على هامش المهرجان".
وتابع: "كان عرض البارحة جميلاً، والحمد لله لاقى انطباعًا جيدًا لدى الجمهور ولجنة التحكيم في المهرجان".
والمسرحية من تأليف وإخراج علي الخبراني، وتشخيص على خشبة المسرح الفنان أنس حكمي، وسينوغرافيا ضعافي كليبي، وإدارة إنتاج عبدالرحمن قحل، وتقنيات علي كليبي.
، "خويد" المسرحية تعرض "صفحة أولى" في دار الأوبرا المصرية ،
المصدر : الخليج 365
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