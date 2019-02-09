أمير الجوف يطمئن على صحة مواطن تبرع بكليته لطفلة يتيمة

أجرى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا بالمواطن عبدالهادي طحيطر النواق الشراري، الذي تبرع بكليته لطفلة يتيمة لا تربطه بها صلة قرابة.

واطمأن أمير منطقة الجوف، خلال الاتصال الهاتفي، على صحة الشراري، منوهًا بموقفه الإنساني والنبيل الغير مستغرب من أبناء المملكة، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

من جانبه، أعرب المواطن عبدالهادي الشراري عن شكره لأمير منطقة الجوف على اتصاله واطمئنانه على صحته، مؤكدًا أن ما قام به من عمل والتبرع بكليته ابتغى به وجه الله.

يذكر أن الشراري استجاب لنداء طفلةٍ يتيمة الأب وحيدة لأمها، ولا إخوة لها، وتبرع لها بكليته.

وكانت الحالة الصحية للطفلة تدهورت بعد أن توقفت كليتاها عن العمل، وأصبحت ملازمةً لأجهزة الغسيل الكلوي، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي قصتها الإنسانية.

وقام الشراري بإجراء الفحوصات الطبية التي أثبتت ملاءمته للتبرع بكليته للطفلة، التي لا يعرفها ولا تربطه بها أي علاقة.

من جهة أخرى، اطمأن نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء المنصرم، على صحة طلاب التربية الفكرية البالغ عددهم 6 طلاب، إثر تعرضهم لحادث سير.

ووجه نائب أمير الجوف خلال اتصال هاتفي مع مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بتقديم جميع الخدمات الطبية للطلاب، وتم نقلهم إلى مستشفى متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الجوف، أنه تابع حالات الطلاب وزارهم في المستشفى، مشيرًا إلى أنهم خرجوا من المستشفى جميعهم بعد الاطمئنان على صحتهم وتلقيهم الرعاية الكاملة.

وأعرب عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف على متابعته واهتمامه بالطلاب، منوهًا بالرعاية الصحية الكاملة التي قدمتها إدارة المستشفى للطلاب حتى خروجهم.

كما استقبل نائب أمير منطقة الجوف، يوم الثلاثاء المنصرم، رئيس وفد إمارة منطقة الجوف في الجنادرية الدكتور نواف بن ذيبان الخالدي، الذي قدم تقريرًا عن مشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33»؛ حيث كانت مشاركة المنطقة هذا العام من خلال بيت الجوف الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما صاحب المهرجان من فاعليات متنوعة قدمها وفد المنطقة لزوار المهرجان.