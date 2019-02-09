«الحج والعمرة» تستقبل زوارها من باب ضيوف الرحمن في ملتقى بيبان المدينة

‪تشارك وزارة الحج والعمرة في فاعليات ملتقى «بيبان المدينة» من خلال باب «خدمة ضيوف الرحمن»، والذي أضافته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في النسخة الخامسة لهذا الملتقى.‬‬

يأتي «ببيان المدينة» بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة ونماء المدينة، ويعقد خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من جمادى الأولى للعام الحالي، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن مشاركة الوزارة جاءت بتوجيهات من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن لتسليط الضوء على الجهود المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن، وسعيًا لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ لتقديم أرقى الخدمات التي تغطي احتياجات ضيوف الرحمن، وتسهم في إثراء تجربتهم لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر سنويًّا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربتهم لتكون ذات قيمة عالية، ولتضطلع هذه المنشآت بأدوارها الفاعلة في سبيل العناية والحرص على كافة احتياجات ورفاهية الحجاج والمعتمرين والزوار.‬‬

وتستعرض الوزارة في جناحها احتياجات الحاج والمعتمر في سبع محطات، بداية من محطة «النية وما قبل الوصول»، مرورًا بالمنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتجيء ثالثًا محطة المواقيت، بعدها مكة المكرمة، وخامسًا المشاعر «عرفات ومزدلفة ومنى»، ثم الانتقال بعدها إلى المدنية المنورة، وأخيرًا مدينة جدة، عبر عرض أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في كافة المجالات التي تلبي احتياجات الحاج والمعتمر والزائر.‬‬

وعلى خطٍّ موازٍ، تأتي مشاركة الوزارة في الجناح من خلال تقديم إحصائيات العمرة لعام ٢٠١٨، وفيه تفاصيل تخص التأشيرات والقدوم والمغادرة، وأعداد المعتمرين أثناء تواجدهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومتوسط إقامتهم، إضافة إلى مجموعة من الأرقام التي يمكن أن تخدم المستثمر أو رائد الأعمال في دراسة الجدوى كمتوسط أعمار المعتمرين والزوار وأكثر اللغات استخدامًا لدى المعتمرين، إضافة إلى حقل الإلهام الذي يستقبل استفسارات ومقترحات ومبادرات الزوار لإثراء هذا القطاع الحيوي والهام.‬‬

وملتقى بيبان الذي افتتحه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، يهدف لتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويُحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة.

كما يهدف الملتقى الذي استحدث باب ضيوف الرحمن بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة إلى التعريف بمراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، ويقدم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين؛ لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها، وهو بذلك يُشرع كل بابٍ إجرائي وإلهامي أمام هؤلاء الشباب.