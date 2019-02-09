أكد أن الخبر لم يصدر عن مسؤول
نفى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأنباء التي قالت إن بلاده سحبت سفيريها في كل من السعودية والإمارات.
وقال بوريطة، في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات»، مؤكدًا أن «الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن مسؤول».
وأوضح الوزير المغربي، أن «تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية».
وكانت وكالة «أسوشيتد برس»، زعمت أن المغرب انسحب من تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأنه استدعى سفيريه في المملكة العربية السعودية، والإمارات لإجراء مشاورات.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: لم نسحب سفيرينا بالسعودية والإمارات.. وادعاءات «أسوشيتد برس» لا صحة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.