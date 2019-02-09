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شكرا لقرائتكم سكان الرياض والشرقية والقصيم على موعد مع الأمطار حتى الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الخبير المناخي زياد الجهني، أن أهل منطقة الرياض والشرقية والقصيم على موعد مع الأمطار من مساء اليوم السبت هذه الليلة، وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل.
ولفت الجهني إلى أن الأمطار غزارتها متفاوتة، وأفضل العناصر ما بين الرياض والقصيم غدًا الأحد.
في سياق آخر، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن هناك فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، قد تؤثر عليها خلال الساعات المقبلة وتستمر حتى الثامنة مساءً.
ووجّه الإنذار المبكر التابع للأرصاد تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المدينة المنورة والحناكية واليتمة ومهد الذهب وعرجاء وبدر والأجزاء المجاورة لها بالمنطقة.
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