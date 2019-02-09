الان تتابع النيابة توضح عقوبة الغش التجاري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت النيابة العامة “إنفوغرافيك” عن السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بالغش التجاري، وعقوباتها، طبقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. وجاء في التغريدة: “أخي المواطن.. أخي المقيم.. كُن واعياً بالسلوكيات الموجبة للمُساءلة الجزائية المتعلقة بالغش التجاري وعقوباتها، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري”.

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