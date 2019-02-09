استفسار عن عامل وافد برقم الإقامة أو الجواز عبر موقع وزارة العمل

تحوز كلمة استفسار عن عامل وافد على اهتمام السعوديين خاصة رجال الأعمال منهم، فهم من أكثر المواطنين الذين يستعلمون عن العمال الجدد الوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية،حيث أن كل عامل وافد إلى المملكة يكون له بيانات يستطيع صاحب العمل أن يعرفها عن طريق الإستعلام عنها على الموقع الرسمى لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، ونحن فى “نجوم مصرية” نكتب هذا المقال لنوضح طريقة الإستفسار عن عامل وافد بخطوات سهلة وبسيطة، تابعونا.

استفسار عن عامل وافد

رغم انتشار مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية فى جميع مدن المملكة العربية السعودية إلا أنه بعد أن وفرت وزارة العمل جميع خدماتها بأحدث الوسائل الإلكترونية حتى اعتمد عليها معظم السعوديين، وأصبح المواطن السعودى حينما يريد أى خدمة يدخل على شبكة الإنترنت و يستعلم عنها بكل بساطة بدون الذهاب إلى مبنى وزارة العمل أو مكاتب العمل، ونوضح لكم بخطوات بسيطة طريقة استفسار عن عامل وافد كالتالى:

لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقع رسمي مميز على شبكة الإنترنت، ابحث عنه فى “جوجل” وادخل عليه.

موقع رسمي مميز على شبكة الإنترنت، ابحث عنه فى “جوجل” وادخل عليه. ستجد فى الصفحة الرئيسية الكثير من الأيقونات مثل برامج الوزارة واللوائح وغيرها، اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة الإستعلام عن موظف وافد .

. ادخل جميع البيانات المطلوبة.

أمامك الآن البيانات التى تريدها.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت