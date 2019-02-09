شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الطائف» يتوعّد بمحاسبة جامعي التبرعات في المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فارس عطيه (الطائف)

حذر مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي بمحاسبة من يجمع أي تبرعات في مدارس المحافظة سواء من الطلاب أو الطالبات.

واطلعت "الخليج 365" على تعميم صدر من قبل اللهيبي لعموم الإدارات والمدارس بمنع أي شكل من أشكال التبرعات سواء كانت العينية أو النقدية، وشدد المنع أيضا على الموظفين و الموظفات وأولياء الأمور حتى لا تستغل هذه الأموال في أعمال مجهولة.

وحث الجميع على الالتزام وعدم التهاون في تلك المسألة، مشدداً على أهمية إبلاغ الجميع ومن يخالف ذلك سيكون عرضة للمسائلة.