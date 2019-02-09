شكرا لقرائتكم خبر عن 83 إعلامياً ومثقفاً من الأحساء يزورون «وسط العوامية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

زار وفد إعلامي من محافظة الأحساء يضم 83 شخصية إعلامية ومثقفة، من أدباء وكتاب وإعلاميين وأساتذة جامعات مشروع وسط العوامية صباح اليوم (السبت)، بتنظيم من أمانة المنطقة الشرقية.

وألقى وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان كلمة ترحيبية أمام الوفد الإعلامي وقدم شرحاً موجزاً عن أبرز مكونات المشروع.

ورافق الوفد في جولة تعريفية وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان ومدير عام الدراسات والتصاميم ومدير عام المشروع المهندس زكي العمران ومدير الصيانة والتشغيل خالد النمر.

وفي دعوة قدمها عادل ذكر الله رئيس هيئة الصحفيين بمحافظة الأحساء لزملائة الإعلاميين وجميع المواطنين، قال فيها: «إنها لخسارة أن لا يُزار هذا المشروع، إذ لا يوجد مشروع حضاري في الوطن أجمل من مشروع وسط العوامية، ونحن في سعادة عارمة أن أصبح وسط العوامية مصدر إشعاع ألق للسعوديين».

وبارك وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان لأهالي العوامية إنجاز هذا المشروع الذي يعتبر مصدر إشعاع وتحفة معمارية، والذي حظي بدعم من القيادة الرشيدة وبمتابعة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه.

وأكد الصفيان أن المشروع سوف يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية لشابات وشباب العوامية، وسيصبح نواة اقتصادية لها أهمية كبيرة من النواحي الاجتماعية والترفيهية والاقتصادية والثقافية.

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