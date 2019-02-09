النفيسة يودع مهام المتحدث الرسمي لمركز أداء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلن محمد النفيسة انتهاء مهمته كمدير للعلاقات العامة والإعلام ومتحدث رسمي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء". ونوه عبر حسابه بتويتر عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة ومنسوبيه على الدعم والثقة التي نالها خلال فترة عمله بالمركز. ويودع النفيسة المركز للانتقال لخدمة الوطن بقطاع آخر بعد أن أسهم في تأسيس وإدارة العلاقات العامة والإعلام به. يشار إلى أن النفيسة يمتلك خبرة تزيد على 15عاما في تأسيس وبناء وتطوير الهياكل والسياسات والإجراءات التنظيمية لإدارات العلاقات العامة والتواصل في القطاعين العام والخاص، ويعد من صانعي الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الإعلامية والمحتوى الإعلامي، ومنفذا لبرامج اتصالية في مجال العلاقات العامة والإعلام.



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