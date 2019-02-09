، "العفالق": ضخ ١١ مليارًا للفاتورة المجمعة سينعش السوق مجددًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتبره إنصافًا لقطاع المقاولات الأكثر تضررًا

أكد رئيس هيئة المقاولين السعوديين المهندس أسامة العفالق ضح ١١ ملياراً بعد موافقة المقام السامي على مبادرة الفاتورة المجمعة، دعماً للمنشآت الملتزمة بالتوطين سينعكس على حركة القطاع الاقتصادي وخاصة قطاع المقاولات، أحد أكثر المتضررين من الفاتورة المجمعة، مقدمًا شكره للقيادة التي تفهمت حجم الضرر الذي وقع على البعض.

وقال "العفالق" لـ"الخليج 365": كما تعلم الفاتورة المجمعة حالة حصلت لكل من جدد من قبل ١-١-٢٠١٧ وقت رفع أسعار رخص العمل لكنهم حصلوا عليها بالأسعار القديمة ثم جاءت الفاتورة المجمعة وجمعت كل ما بعد القرار إلى مدة انتهاء البطاقة وحسبتها بأثر رجعي وجاءت مبالغ ضخمة لكل الشركات لكن الأكثر تضرراً هو قطاع المقاولات لزيادة العمالة فيه.

وأضاف: هناك من سدد وهناك من قسّط المبالغ وهناك من رفض وكان يمثل هاجساً كبيراً على أغلب الشركات الصغيرة والكبيرة ومثلت رعباً لهم، وكان آخر تمديد للسداد في بداية فبراير لكن القيادة تفهّمت ونحن في الهيئة ومجالس الغرف رفعنا تظلماً وتخاطبنا وشرحنا حجم الضرر على الاقتصاد والمقاولين.

وتابع: هي مبالغ كبيرة ولا يوجد فيها وجه حق صحيح، وكان يفترض كل من جدد بأسعار معينة يمضي أمره فكيف ترجع بأثر عكسي حتى رُصدت المبالغ من القيادة لإنهاء الموضوع وأعطى هذا القرار ردًا إيجابيًا لكل القطاعات خاصة قطاع المقاولات وعالج أزمة كبيرة.

واختتم: هذا التحرك من الدولة له أثر نفسي كبير وله انعكاساته الإيجابية، لكن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تحتاج الكثير من التنظيم، وهذه الهيئة التي سعيت فيها الآن ستدعم هذه المؤسسات ومن ثم وجود مشاريع تعيد حركة السوق من جديد، وهناك أشياء كثيرة تقوم بها وزارة العمل من توطين وغيره سيكون لها بحول الله تأثير.