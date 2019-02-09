، "محرق" مشرفًا عامًا للعلاقات والإعلام بجامعة جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، قرارًا بتعيين الإعلامي موسى بن يحيى محرق؛ مشرفًا عامًا على إدارة العلاقات والإعلام بالجامعة.

وأعرب "محرق" عن امتنانه وشكره للدكتور"القحطاني" على ثقته ودعمه الكبير، موضحًا أن خدمة الجامعة شرف له، كونها منارة وطنية وتنموية وأكاديمية مرموقة.