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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، قرارًا بتعيين الإعلامي موسى بن يحيى محرق؛ مشرفًا عامًا على إدارة العلاقات والإعلام بالجامعة.
وأعرب "محرق" عن امتنانه وشكره للدكتور"القحطاني" على ثقته ودعمه الكبير، موضحًا أن خدمة الجامعة شرف له، كونها منارة وطنية وتنموية وأكاديمية مرموقة.
"محرق" مشرفًا عامًا للعلاقات والإعلام بجامعة جازانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
أصدر مدير جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، قرارًا بتعيين الإعلامي موسى بن يحيى محرق؛ مشرفًا عامًا على إدارة العلاقات والإعلام بالجامعة.
وأعرب "محرق" عن امتنانه وشكره للدكتور"القحطاني" على ثقته ودعمه الكبير، موضحًا أن خدمة الجامعة شرف له، كونها منارة وطنية وتنموية وأكاديمية مرموقة.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
07:23 PM
أصدر مدير جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، قرارًا بتعيين الإعلامي موسى بن يحيى محرق؛ مشرفًا عامًا على إدارة العلاقات والإعلام بالجامعة.
وأعرب "محرق" عن امتنانه وشكره للدكتور"القحطاني" على ثقته ودعمه الكبير، موضحًا أن خدمة الجامعة شرف له، كونها منارة وطنية وتنموية وأكاديمية مرموقة.
، "محرق" مشرفًا عامًا للعلاقات والإعلام بجامعة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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