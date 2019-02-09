محمد بن مسعود - الدمام - أشارت إلى أن اللاعب لديه ثلاث بطاقات صفراء أعلنت إدارة نادي الرائد، تقديمها احتجاجاً ضد وليد باخشوين لاعب فريق الوحدة. وكتبت إدارة النادي عبر تغريدة: "تقدمت إدارة نادي الرائد بشكل رسمي قبل قليل باحتجاج للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب فريق الوحدة وليد باخشوين في مباراة الرائد والوحدة، الذي لعب اللقاء اليوم ولديه ثلاث بطاقات صفراء". وكان الفريقان قد تواجها عصر اليوم في الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكسب الوحدة المواجهة بنتيجة 3-1. الرائد يحتج على مشاركة "باخشوين" في مباراة الوحدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09 أعلنت إدارة نادي الرائد، تقديمها احتجاجاً ضد وليد باخشوين لاعب فريق الوحدة. وكتبت إدارة النادي عبر تغريدة: "تقدمت إدارة نادي الرائد بشكل رسمي قبل قليل باحتجاج للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب فريق الوحدة وليد باخشوين في مباراة الرائد والوحدة، الذي لعب اللقاء اليوم ولديه ثلاث بطاقات صفراء". وكان الفريقان قد تواجها عصر اليوم في الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكسب الوحدة المواجهة بنتيجة 3-1. 09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440 07:16 PM أشارت إلى أن اللاعب لديه ثلاث بطاقات صفراء أشارت إلى أن اللاعب لديه ثلاث بطاقات صفراء أعلنت إدارة نادي الرائد، تقديمها احتجاجاً ضد وليد باخشوين لاعب فريق الوحدة. وكتبت إدارة النادي عبر تغريدة: "تقدمت إدارة نادي الرائد بشكل رسمي قبل قليل باحتجاج للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب فريق الوحدة وليد باخشوين في مباراة الرائد والوحدة، الذي لعب اللقاء اليوم ولديه ثلاث بطاقات صفراء". وكان الفريقان قد تواجها عصر اليوم في الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكسب الوحدة المواجهة بنتيجة 3-1. ، الرائد يحتج على مشاركة "باخشوين" في مباراة الوحدة ،

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