أمير المدينة يوجِّه بسرعة معالجة المواقع المتضررة من الأمطار

تابع أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ما شهدته المنطقة ومحافظاتها من تساقط الأمطار الغزيرة؛ حيث وجَّه الجهات المعنية ذات العلاقة، ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة.

وتلقت فرق الدفاع المدني بالمنطقة، عدة بلاغات بعد هطول أمطار غزيرة على محافظات ينبع، والعلا وبدر، وخيبر والعيص، منها احتجازات بسبب إغلاق بعض الطرق؛ حيث تم إنقاذ 111 شخصًا، حالتهم الصحية جيدة.

كما جرى انتشال جثة مواطن يبلغ 65 عامًا، بمشاركة طيران الأمن، وإخلاء 14 أسرة وإيواؤهم بإحدى الشقق المفروشة بمحافظة ينبع، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطن مفقود في وادي «فضلا»، غرب محافظة العلا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت هطول أمطار رعدية اليوم السبت، تسبقها رياح نشطة تحدّ من الرؤية الأفقية على مناطق بالمملكة، من بينها المدينة المنورة.

وقالت هيئة الأرصاد- في بيان صادر عنها- إن مناطق حائل والقصيم، والمدينة المنورة، وجنوب الحدود الشمالية، وكذلك شمال وغرب منطقتي الرياض والشرقية، تتأثر بهطول الأمطار الرعدية التي تسبقها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سُحُب رعدية مُمطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، بينما لم تستبعد الهيئة تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل، والحدود الشمالية.

وتشهد معظم مناطق المملكة، منذ الأربعاء الماضي، تقلبات جوية ممثلة في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصة خلال النهار، وارتفاعًا للأمواج على السواحل، وانخفاضًا في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر حتى الإثنين المقبل.