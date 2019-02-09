موافقة سامية على 6 ضوابط جديدة لتنظيم السفر إلى تايلاند

صدرت الموافقة السامية على ضوابط جديدة اقترحتها جهات معنية لتنظيم السفر إلى تايلاند.

وعلمت «عاجل» أن هذه الضوابط تشمل مشاركة منسوبي الجهات الحكومية (ومَن في حكمهم من المؤسسات والهيئات) في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمسابقات الرياضية والثقافية ذات الطابع الدولي والإقليمي، التي تقام في تايلاند، والأعمال التجارية للسعوديين الراغبين في استيراد بضائع من تايلاند بعد إحضار مشهد مُصدَّق من الغرفة التجارية، ومهام منسوبي الجهات الرقابية والصحية للاطلاع ومتابعة المنتجات التي تستوردها المملكة من تايلاند.

كما اشتملت على الحالات المرضية ومرافقيهم للعلاج من الأمراض التي تُشتهَر تايلاند بعلاجها، أو تكون تكلفة العلاج في المصحات التايلاندية أقل مقارنةً بغيرها من المصحات في الدول الأخرى، بموجب تقرير طبي مصدق من السفارة، وزيارة الأقارب حتى الدرجة الرابعة لذويهم من منسوبي سفارة المملكة لدى تايلاند، بعد إحضار خطاب مُصدَّق من السفارة، وسفر المواطنين الذين لهم روابط أسرية في تايلاند.