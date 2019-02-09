«العمل» تعلن تفاصيل الفاتورة المجمعة وتكشف حجم الميزانية والفئات المستحقة

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تفاصيل مبادرة «الفاتورة المجمعة»، بعد يوم واحد من صدور الموافقة السامية عليها.

وقالت الوزارة -في بيان رسمي- إن المبادرة التي تطلقها، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص؛ تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين؛ ما يؤكد معلومات انفردت بها «عاجل» في وقت سابق.

ونصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين، التي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهرًا؛ ستعاد مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها إذا كانت سددتها في وقت سابق، أو ستُعفَى عن كامل قيمة الفاتورة لعام 2018 إذا لم تكن سددتها.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتضمن مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر على الانتقال إلى النطاقات الأعلى، ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهرًا؛ للاستفادة من دعم المبادرة.

وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص. والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص؛ حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.

وكانت «عاجل» انفردت بنشر تفاصيل المبادرة نقلًا من مصادرها، التي أوضحت الفئات المستهدفة والمعايير التي سيُحتكَم إليها عند التطبيق (الرابط: https://ajel.sa/6j2kqw/ ).

ورفع وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الإشرافية على خطة تحفيز القطاع الخاص الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، التي جاءت تحفيزًا وتمكينًا للقطاع الخاص، وتقديرًا لأدواره التنموية.

كما رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ، على الموافقة الكريمة لمبادرة الفاتورة المجمعة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها، وستحفزها على النمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.