السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم تطلق برنامج " TAQADAM "



جدة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس ، في مقرها في ثول برنامج " TAQADAM " لمسرعات الأعمال في نسخته الثالثة لهذا العام.

ويعمل " TAQADAM " على تزويد طلاب الجامعات

وأكدت الجامعة على أن البرنامج الذي تستمرأعماله على مدى ستة أشهر يخدم الشركات الناشئة حيث تتلقى الفرق المقبولة ما يصل إلى 75000 ريال سعودي في شكل منح للتمويل والوصول إلى مساحات العمل المشترك، مشيرة إلى أنه تم إطلاق البرنامج في نسخته الأولى عام 2016م وقد تخرج منه بنجاح 39 شركة ناشئة ومنح أكثر من 4،500،000 ريال سعودي في تمويل ابتدائي على أساس المنح.

وكشفت الجامعة أن البرنامج في نسخته الحالية تقدمه له 518 طلباً وتم قبول 42 شركة ناشئة ، فيما بلغ مجموع رجال وسيدات الأعمال 133 شخصاً ، 35% منهم أناث بمشاركة عدد من الجامعات منها، كلية الأمير

وشمل البرنامج مجالات التقنيات الزراعية، و الذكاء الإصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والطاقة، والموضة، والتقنيات المالية، والألعاب، والرعاية الصحية، والمواد، والنفط والغاز، والمياه.

وأبانت الجامعة أن البرنامج يرسخ الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الاهتمام ببرنامج مسرع بدء تشغيل برنامج تكريم، ويهدف لتعزيزدورجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" في بناء عقلية ثقافية للابتكار تسهم في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في المملكة وتشجيع المشاركة على قنوات التواصل الاجتماعي، مركزاً على طلاب الجامعات السعودية، ورجال وسيدات الأعمال ومجتمع جامعة الملك عبدالله الداخلي، وذلك اسهاماً من "كاوست" في الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية عقلية الابتكار لدى الشباب.

// انتهى //

19:17ت م

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جدة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس ، في مقرها في ثول برنامج " TAQADAM " لمسرعات الأعمال في نسخته الثالثة لهذا العام.ويعمل " TAQADAM " على تزويد طلاب الجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين الجدد بالأدوات والدعم اللازم لإطلاق شركة قائمة على التكنولوجيا بنجاح، من خلال التدريب على بناء نماذج العمل والتسويق وجمع الأموال والتدريب على تصميم المنتجات.وأكدت الجامعة على أن البرنامج الذي تستمرأعماله على مدى ستة أشهر يخدم الشركات الناشئة حيث تتلقى الفرق المقبولة ما يصل إلى 75000 ريال سعودي في شكل منح للتمويل والوصول إلى مساحات العمل المشترك، مشيرة إلى أنه تم إطلاق البرنامج في نسخته الأولى عام 2016م وقد تخرج منه بنجاح 39 شركة ناشئة ومنح أكثر من 4،500،000 ريال سعودي في تمويل ابتدائي على أساس المنح.وكشفت الجامعة أن البرنامج في نسخته الحالية تقدمه له 518 طلباً وتم قبول 42 شركة ناشئة ، فيما بلغ مجموع رجال وسيدات الأعمال 133 شخصاً ، 35% منهم أناث بمشاركة عدد من الجامعات منها، كلية الأمير محمد بن سلمان ، وجامعة أم القرى ، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الطائف، وجامعة الملك سعود، و جامعة الأمير مقرن، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة جازان، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز .وشمل البرنامج مجالات التقنيات الزراعية، و الذكاء الإصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والطاقة، والموضة، والتقنيات المالية، والألعاب، والرعاية الصحية، والمواد، والنفط والغاز، والمياه.وأبانت الجامعة أن البرنامج يرسخ الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الاهتمام ببرنامج مسرع بدء تشغيل برنامج تكريم، ويهدف لتعزيزدورجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" في بناء عقلية ثقافية للابتكار تسهم في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في المملكة وتشجيع المشاركة على قنوات التواصل الاجتماعي، مركزاً على طلاب الجامعات السعودية، ورجال وسيدات الأعمال ومجتمع جامعة الملك عبدالله الداخلي، وذلك اسهاماً من "كاوست" في الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية عقلية الابتكار لدى الشباب.// انتهى //19:17ت م0072

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