شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يُوجه رسالة هامة لأعداء السعودية والان مع التفاصيل

وجه المحلل السياسي سامي البشير المرشد، اليوم، رسالة هامة لأعداء المملكة العربية السعودية. وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "القيادة السعودية خط أحمر لن نقبل ولن يقبل اي سعودي وكل عربي شريف ومسلم صادق المساس بقيادة المملكة العربية السعودية لأنها الضمانة الوحيدة لأمننا واستقرارنا ومستقبلنا والوقوف في وجهه كل المشاريع والمخططات والأحلام التوسعية والمؤامرات الهادفة لتشتيت الامة والهيمنة عليها".



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