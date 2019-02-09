شكرا لقرائتكم خبر عن تخليص يد علقت في خزان الوقود والان نبدء بالتفاصيل
وكان المواطن قد أدخل يده بطريقة خاطئة داخل خزان الوقود لمركبته لإصلاح خلل ما، إلا أنها علقت بالداخل؛ الأمر الذي دفعه للاتصال بالدفاع المدني الذين حضروا على الفور وتمكنوا من تخليص يده دون إصابات.
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