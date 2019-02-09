شكرا لقرائتكم أمير الجوف يطمئن على صحة الشراري.. تبرع بكليته لطفلة يتيمة لا تربطه بها صلة قرابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أجرى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بالمواطن عبدالهادي طحيطر النواق الشراري الذي تبرع بكليته لطفلة يتيمة لا تربطه بها صلة قرابة.

واطمأن سموه خلال الاتصال على صحة الشراري، منوهًا بموقفه الإنساني والنبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعيًا سموه الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

من جانبه أعرب متابعات الخليج 365 عبدالهادي الشراري عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اتصاله واطمئنانه على صحته، مؤكدًا أن ما قام به من عمل يبتغي به وجه الله تعالى.

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