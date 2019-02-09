، "الذيابي": التدخين والقهوة يعززان الإصابة بالقرحة الهضمية.. وهذا علاجها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعراضها ألم في أعلى البطن.. ومضاعفاتها نزيف وانسداد وثقب في المعدة

كشف طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض الدكتور عبدالله الذيابي عن أن القرحة الهضمية عبارة عن تآكل في البطانة الداخلية للمعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، وقد تعلن عن نفسها من خلال الأعراض، أو تكون صامتة، ويتمّ تشخيصها بعد حدوث المضاعفات.

وقال "الذيابي": أكثر أسباب القرحة الهضمية شيوعاً هي: جرثومة المعدة، وكأثر جانبيٍّ لتناول بعض مسكّنات الألم مثل: إيبروفين والأسبرين، بالإضافة إلى التدخين.

وأضاف: أشهر أعراض القرحة الهضمية هي ألم في أعلى البطن، إذ يشعر المصاب بألم في الجزء الأيسر أو الأيمن من أعلى البطن، وأحياناً ينتقل الألم إلى الظَّهر، وهناك أعراض أخرى أبرزها: الإحساس بالانتفاخ والتجشؤ، الشبع المبكر، غثيان واسترجاع، عدم تحمّل تناول الأطعمة الدهنية، الحرقان وارتجاع المريء في 45% من الحالات.

ولفت طبيب الباطنة إلى أنه حسب الإحصائية، فإنَّ قرابة 70% من الحالات لا تسبب أعراضاً، وقد يكتشف المريض إصابتَه بالقرحة بعد حدوث مضاعفات، وعلى سبيل المثال: نزيف (أعراضه: تقيؤ دمويّ أو وجود دم داكن في البراز)، انسداد في المعدة (أعرضه غثيان واسترجاع، الشبع المبكر، نزول الوزن)، وثقب في جدار المعدة أو الأمعاء.

وأشار "الذيابي" إلى أن تشخيص القرحة الهضمية يعتمد على عدة عوامل، أهمها: التاريخ المرضي للمصاب، وإجراء منظار علوي للجهاز الهضمي، ونادراً استخدام الأشعة بصبغة الباريوم.

وقال: بعد التشخيص لا بد من عمل تحاليل أخرى لمعرفة السبب -إذا لم يكن معروفاً من التاريخ المرضي- وأهمها: أخْذ عينة من قرحة المعدة لاستبعاد وجود أورام، وكذلك عمل تحليل جرثومة المعدة.

وأضاف: علاج القرحة الهضمية لا بد فيه من علاج المسبّب أولاً، فعلى سبيل المثال: علاج جرثومة المعدة إنْ وُجِدَت، الابتعاد عن الأدوية المسكّنة للآلام، الإقلاع عن التدخين، تجنّب شرب الكحول، تناول أدوية مضادات الحموضة بعد انتهاء فترة العلاج، حيث من الممكن أن يعيد الطبيب المعالج إجراء المنظار العلوي خصوصاً في حالة قرحة المعدة، ووجود عوامل أخرى، أبرزها: استمرار الأعراض، عدم معرفة سبب القرحة، أو أنْ يكون حجمها أكبر من 2 سم.

وشدد طبيب الباطنة على أنَّ للأطعمة والمشروبات دوراً مهمّاً في تطوّر القرحة، وكذلك التشافي منها، فعلى سبيل المثال: تناول الفواكه والخضراوات قد يقلل من احتمالية الإصابة بالقرحة؛ وهذا يرجع إلى احتوائها على الألياف، في حين أنَّ شرب القهوة قد يزيد من إفراز أحماض المعدة؛ وبالتالي تزيد من شدة الأعراض، لذلك ينصح أنْ يقلل المريض من الأطعمة التي تزيد من الأعراض، وهي تختلف من مريض لآخر.

وبيّن "الذيابي" أن القرحة الهضمية تتشافى تلقائيّاً في قرابة 60% من الحالات، وتزيد نسبة الشفاء إلى 90% بعد التخلص من جرثومة المعدة، مؤكداً أن الأسباب المؤدية لعدم تشافي القرحة متعددة؛ ومنها: عدم تناول الأدوية بانتظام، ومقاومة جرثومة المعدة للمضادات الحيوية، والاستمرار في استخدام أدوية ألم المفاصل، وعدم التوقف عن التدخين.