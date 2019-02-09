السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 04 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على انتخاب الجزائر عضوًا في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، الذي يرأسه الدبلوماسي الجزائري اسماعيل شرقي، منذ 2017، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى، سيرأس الوفد الجزائري في أعمال الدورة العادية الـ 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، التي تبدأ غدًا بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

ولفتت إلى اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، مع نظرائه الأفارقة، على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وتابعت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال الجمعة الـ 46 من مظاهرات "مسيرات العودة".

وتطرقت إلى إعلان مسؤولين بريطانيين وأوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي ولندن سيبحثان إمكانية اجراء مفاوضات جديدة من أجل تسهيل خروج بريطانيا من الاتحاد بسلاسة.

وأشارت صحف الجزائر في متفرقات أخرى، إلى اتهام رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسعي لإحباط مبادرة حوار اقترحتها أوروغواي والمكسيك، بمساعدة دول المجموعة الكاريبية لحل الأزمة في البلاد.

// انتهى //

12:01ت م

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الجزائر 04 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على انتخاب الجزائر عضوًا في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، الذي يرأسه الدبلوماسي الجزائري اسماعيل شرقي، منذ 2017، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى، سيرأس الوفد الجزائري في أعمال الدورة العادية الـ 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، التي تبدأ غدًا بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.ولفتت إلى اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، مع نظرائه الأفارقة، على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي.وتابعت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال الجمعة الـ 46 من مظاهرات "مسيرات العودة".وتطرقت إلى إعلان مسؤولين بريطانيين وأوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي ولندن سيبحثان إمكانية اجراء مفاوضات جديدة من أجل تسهيل خروج بريطانيا من الاتحاد بسلاسة.وأشارت صحف الجزائر في متفرقات أخرى، إلى اتهام رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسعي لإحباط مبادرة حوار اقترحتها أوروغواي والمكسيك، بمساعدة دول المجموعة الكاريبية لحل الأزمة في البلاد.// انتهى //12:01ت م0022

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