اقتصادي / بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض



تونس 04 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 99ر0 بالمائة، ليصل عند 85ر7162 نقطة.

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع 6ر19 مليون دينار تونسي، أي ما يقارب 4ر6 مليون دولار أمريكي.

// انتهى //

11:32ت م

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تونس 04 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 99ر0 بالمائة، ليصل عند 85ر7162 نقطة.وبلغ حجم تعاملات الأسبوع 6ر19 مليون دينار تونسي، أي ما يقارب 4ر6 مليون دولار أمريكي.// انتهى //11:32ت م0018

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