السعودية اليوم / محافظ النعيرية ومدير خدمات المياه يعقدان اجتماعاً لمناقشة احتياجات المحافظة

الدمام 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسعقد محافظ النعيرية إبراهيم الخريف اجتماعاً مع مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي الشراري، لمناقشة بعض احتياجات المحافظة من مشاريع المياه ومعالجة الإشكاليات القائمة؛ بسبب مياه الصرف الصحي وما يعانيه الأهالي في الأحياء من هذه المياه خاصة أهالي حي المحمدية، وكذلك ما سببته مياه الرجيع من محطات التنقية من تكوّن مستنقعات على مساحات مجاورة للمحافظة.وأوضح المهندس الشراري أن كمية المياه المحلاة المخصصة لمحافظات النعيرية وقرية العليا وحفر الباطن تبلغ ما بين 70 إلى 80 ألف متر مكعب، مشيراً إلى أنّ محافظة النعيرية ستأخذ حصتها الكافية من هذه المياه، في الوقت الذي سيتم فيه تخفيف الضغط تدريجياً على محطات التنقية حتى الوصول لإيقافها تماما بعد عدة أعوام قليلة، والاعتماد على المياه المحلاة عبر الشبكات الموصلة لمنازل المواطنين بدلاً من مياه محطات التنقية.وبين أن هناك مشروعاً لضخ مياه الرجيع من محطات التنقية بطول 3 كيلوات ونصف لمعالجة مشكلة مياه الرجيع في الجهة الشرقية من محافظة النعيرية، في حين سيتم العمل على إقامة برك تجفيف لمعالجة المشكلة ذاتها في الجهة الشمالية من المحافظة بعد أن تخصص البلدية أرضاً لهذا المشروع، منوهاً إلى وجود مشاريع تحت التنفيذ بمحافظة النعيرية وأخرى تحت الاعتمادات والترسية.ولفت المهندس الشراري إلى أن محافظة النعيرية تحظى بمشاريع ستسهم -بإذن الله- في إيجاد الحلول المناسبة، مؤكداً أن الدولة قدمت ميزانيات بملايين الريالات لصالح هذه المشاريع خدمة للمواطنين، موضحاً أنّ العمل مستمر لتنفيذ هذه المشاريع، بما يحقق التطلعات والوصول للأهداف المرجوة في تغطية خدمات المياه والصرف الصحي للمنطقة وفق رؤية المملكة 2030.كما قام مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية بجولة على عدد من محطات تنقية المياه ومتابعة سير العمل، والاجتماع بالمهندسين ومنسوبي فرع خدمات المياه بالنعيرية، وحضور لقاء عقده المجلس البلدي بمناسبة الزيارة؛ لمناقشة كل ما يتعلق بخدمات المياه بمحافظة النعيرية.// انتهى //11:28ت م0017